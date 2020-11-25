財政部11月25日公布2020年9-10月統一發票中獎號碼，7-ELEVEN表示，本期共有一位獲得1,000萬特別獎、兩位獲得200萬特獎；另外，雲端發票專屬獎100萬元則有四位得主。其中，最幸運的得主是在臺南巿安南區淵中門市，只花42元買統一麵包與飲品，就幸運中1,000萬大獎。

另外，特獎200萬元部分共2位，其中一人在臺中巿北屯區昌平門市，購買共203元的飯糰、關東煮與麥香紅茶；另一人在臺中市大甲區蔣公門市，購買1,004元的資訊產品與鮮乳。

此外，四位雲端發票專屬獎百萬得主，其中一人在桃園市平鎮區龍南門市，購買統一麵包與飲品，共花費71元；一人在臺中巿西區吉龍門市，共花費43元買飯糰；一人在桃園市龜山區民生北門市，花40元購買飲品；一人在台中市南屯區豐春門市，買零食共花費38元。

7-ELEVEN表示，為提供OPENPOINT會員兌獎服務與專屬回饋，7-ELEVEN加碼送出200萬點OPENPOINT點數，自12月1日至12月31日止凡加入OPENPOINT會員並下載OPENPOINT APP，不論是在7-ELEVEN或其他通路消費的電子發票，皆能存入OPENPOINT APP發票日誌，首次綁定手機條碼載具存電子發票的會員可獲得7點回饋，若掃描手輸紙本電子發票每3張獲得1點回饋，活動期間每帳號最高可享11點OPENPOINT點數回饋，活動回饋點數有限，送完為止。

此外，還有兌獎服務好評再加碼！7-ELEVEN指出，12月到7-ELEVEN兌換中獎發票可享10％回饋，不論是OPENPOINT會員或非會員的民眾，自12月6日至31日止，凡持有五獎、六獎或雲端發票專屬獎（500元）3種中獎發票的民眾，可依個人使用習慣就近到7-ELEVEN兌換選購店內商品，儲值icash2.0卡或餘額卡等3種兌獎方式，皆可享有10％的加碼回饋。

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