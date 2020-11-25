台南市農業局將爭取修護灌溉農水路設施經費。（台南市農業局提供／劉秀芬台南傳真）

因應水情嚴峻，行政院農業委員會25日宣布，2021年台南第一期稻作停止灌溉。台南市農業局長謝耀清表示，因應中央政策，農業局已超前部署4項因應作為，包含推動節水及蓄水設施、停灌補償金救助及低率貸款、擴大服務灌區等。

因應中央停灌，農業局將配合農田水利署嘉南管理處各工作站，辦理管路灌溉補助提高水資源利用率；停灌補償方面，將配合農委會辦理稻作停灌補償相關措施；現金救助及低率貸款方面，將針對受天然災害影響的作物啟動勘查等相關作業，維護農民權益；擴大服務灌區方面，將盤點現有埤塘水源、向農委會爭取擴大農田水路服務灌區。

農業局表示，明年第一期稻作曾文、烏山頭水庫灌區停灌面積為1萬1434公頃，包含新營、柳營、白河、後壁、東山、下營、六甲、官田、新化、麻豆、鹽水等11個行政區。

至於補償內容，補償不種稻，辦理翻耕或種植非屬「對地綠色環境給付計畫」的作物（排除大宗蔬菜甘藍、結球白菜及花椰菜）每公頃8.2萬元；種植「對地綠色環境給付計畫」的綠肥、景觀或各項獎勵作物每公頃9.3萬元。

農委會預計於12月1日開始受理申請至12月20日，為了簡化停灌補償作業流程，農民攜帶身分證或戶口名簿、印章或簽名、農會或金融機構存摺影本及切結書，至附近農田水利會嘉南管理處的各個工作站即可辦理抗旱停耕補助申請。

台南市政府向農委會提出3項建議，一、漁產方面：補助推廣循環水養殖、設置蓄水池，節約水資源。二、畜產方面：補助設置刮糞設施、雨水分離及回收設施、儲水設施，減少旱象對畜產業的影響。三、因辦理停灌補償，農水路閒置適合進行修繕相關工程，籲請農委會補助3億7206萬元經費。

此外，台南市長黃偉哲表示，台南地區每日民生用水至少需要97.4萬噸水量，主要由曾文、烏山頭、南化水庫供應，雖然目前暫且供應無虞，但仍需要適當通盤規畫，以維護市民用水權益。

台南市府表示，將全力實施節水措施，如政府各機關節水省水、回收水再利用、工業區及南部科學園區節水措施等，提高水資源使用率，維持水資源平衡。

(中時 )