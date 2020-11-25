中部大學一名女大生小倫（化名）加入學校的佛學社團認識江姓佛學指導老師，而2018年小倫因失戀而搬到其精舍暫住，江男卻藉機對小倫猥褻，襲胸、下體撞腹部等噁招樣樣來，甚至出言「陪師父睡一下」。台中地院一審依強制猥褻罪判刑2年，台中高分院二審卻認其僅性騷，逆轉改判6月，且可得易科罰金，一逃牢獄。

據判決書指出，女大生小倫因加入佛學社團而認識江姓男子，2018年小倫因失戀情緒低落，想將精舍的佛像移到租屋處，江男知情後便提議小倫可以到精舍借住幾天，並在同日下午陪同小倫到租屋處搬東西，未料，江男卻在租屋處趁機摸胸部、用手捧臉頰，當小倫閃躲時，江男還指責「妳看妳現在的樣子多沒自信！」

小倫指控，江男甚至指著床對小倫說「陪師父睡一下」、「還有10分鐘可以脫衣服」、「還是師父幫你脫」，再強拉她的手摸下體，直到小倫妹妹打電話來，江男才稍微作罷，但期間仍試圖想要脫掉她上衣，最後是江男躺在床上睡著，才結束變態騷擾行為。

事後佛學社舉辦社員大會，江男跟社團幹部坦承，「有摸2名女社員胸部」，其中一人就是上述的女大生，還說這樣做目的是幫她們「消業障」、「摸胸可以向佛菩薩懺悔」，另外兩位女大生翻遍佛經卻找不到此說法，還傳訊息請示江男「求解惑、阿彌陀佛」。

台中地院審理時，江男否認犯罪，辯稱「只有抱一下」，頂多構成性騷擾，法官不信，並認為江男在狡辯，僅為逞私慾便強行猥褻女大生，更無認錯悔改之意，依強制猥褻罪判刑2年。

案經上訴二審，江男聲稱，事後有不少女學生寫信稱他並無作此事，甚至指控兩位替小倫作證的女學生，平時與小倫交情頗深，以此懷疑證詞可信度。台中高分院日前公布二審判決，高院認江男的行為僅拉扯，沒有強制暴力手段，並變更起訴法條，改以性騷擾罪量刑。法官酌情後改判刑6月，得易科罰金，檢方可上訴，江男不得上訴。

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(中時新聞網)