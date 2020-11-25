大樹(6469)拿到日本SUGI藥局商品中港澳獨家代理權，預期台灣最快將在明年首季就有商品上架，董事長鄭明龍說，目標希望在1年內完成150家店中店或店中櫃的規模，販賣商品僅是第一步，未來合作方式還有第二步和第三步，兩年內將會專心放在台灣市場，大陸及東南亞市場布局也正在討論中。

鄭明龍指出，SUGI藥局已有45年的歷史，這麼長的時間所留下的1千多樣商品都很熱銷，公司目前已挑選出近300個商品，但因進台灣還需審核機制，預期大約有200個商品最快在明年首季就能夠上架，至於在價格方面，會比消費者想像中要來得低一點。

SUGI藥局第1個海外落地的合作首業者選上了大樹藥局，鄭明龍說，彼此理念接近，販售SUGI的商品只是第一步，未來還會有第二步和第三步，此合作案大樹花了一年左右的時間和SUGI藥局談定合作，因為疫情雙方無法見面，只好透過視訊和文書一來一往，細節來來回回十分耗時。

大樹藥局將以分店面積大小來決定是以店中櫃或是店中店的模式來設置SUGI藥局，目標希望在1年內完成150家的店中店或店中櫃，兩年內將會專心在台灣市場的拓展，預期2年後將會啟動布局中港澳市場的計劃，至於在東南亞市場布局，雙方目前雖有共識但尚未正式簽約。

大樹目前商圈型的店數今年底預期將會達197家，鄭明龍解釋，原先目標家為200家，但因還在裝潢當中，所以預期年底正式營運的將會有197家。日本照護需求市場發展比台灣更成熟，明年大樹展店計劃中，社區及醫院前的店型因對照顧需求會大，對於醫療輔具和吃的需求要求的更精細，公司將會把SUGI完全導入，積極搶攻市場。

(時報資訊)