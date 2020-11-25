旻詰端麵給客人。(屏東家扶提供／林和生屏東傳真)

屏東家扶中心今年則從1300戶扶助家庭中選出五位向上兒少，這5人不因家庭生活困境，仍勇敢面對挫折，將於5日進行表揚，其中來自單親家庭的旻詰，母親為了養家餬口，平常靠著擺攤賣麵和菜市場賣手工水餃來補貼家用，他也當起幫手，協助維持家計。

家扶社工指出，母親因照顧需要，總帶著旻詰一起到菜市場幫忙，他則主動協助洗菜、煮麵，雖然課業繁忙，仍不忘周末清晨5點早起陪母親到菜市場，接著再去補習，加強課業、提升學習能力。

來自隔代教養家庭的小碇，幾年前父親因病逝世，讓他比同年齡孩子更成熟，從小課業優異、並擔任班長，自知現在的他唯有努力向學，未來才有機會協助改善家庭生活，因此努力透過獎助學金，貼補家庭的生活開銷。

這幾年祖父母年齡漸長高齡近85歲，除會幫忙祖父盥洗、換尿布、為家人準備晚飯，忙完家事後則不需他人提醒，主動複習課業。小碇期許，提升自己能力後，有天能成為回饋者，點亮他人的生命。

同樣是隔代教養的紹寒，國中時被選進學校舉重隊，漸漸從中獲得成就感，她坦言，這段路走來相當不容易，倚靠的是外祖母的鼓勵與支持，紹寒曾說，現階段的自己沒有工作能力，僅能靠著爭取獎牌獲得獎金，就能少跟外祖母拿生活費，未來期許自己能考上舉重教練與裁判資格，讓外祖母也不用再這麼辛苦工作。

就讀國三的韶芩，妹妹患有水腦症、領有重大傷病卡，父親因工作不慎從工廠二樓摔下，導致脊椎摔傷、無法工作，身為家中老大，為了減輕母親壓力，主動協助打理家務、煮飯，也會到社福機構擔任志工，期望盡自己微薄之力，感謝社會善心人士對家庭的幫助。

(中時 )