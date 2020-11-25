高雄市長陳其邁拚招商，高市府比照中央的「投資台灣事務所」，設立「投資高雄事務所」25日揭牌成立，有單一窗口、專案經理、用地媒合及招商平台4大目標；陳其邁表示，他就任至今，有幾家大廠已紛紛加碼投資，包括國巨的200億投資案，穩懋半導體投資850億元等，未來高雄還會有很多廠商加速投資。

「投資高雄事務所」由經發局招商處20人組成，提供專人專案服務，每項重大投資案配1位專案經理，廠商只要單一窗口，即可解決環保、水電、建照、使照、工程等問題；投資高雄事務所提供單一窗口，每案會有專案經理，各局處也要有窗口去配合招商，而這些都是過去沒有的工作模式。

陳其邁說，企業投資的過程，最希望政府能夠展現高行政效率來解決投資障礙，輔導重於補助，這才是企業在跟行政部門打交道最期待的事。投資選擇高雄，絕對是最智慧的決定，高雄市政府絕對會扮演最好的助攻的角色。(劉宥廷攝)

「投資高雄事務所」由經發局招商處20人組成，提供專人專案服務，每項重大投資案配1位專案經理，廠商只要單一窗口，即可解決環保、水電、建照、使照、工程等問題；投資高雄事務所提供單一窗口，每案會有專案經理，各局處也要有窗口去配合招商，而這些都是過去沒有的工作模式。(劉宥廷攝)

陳其邁指出，市府參考經濟部「投資台灣事務所」模式，打造「投資高雄事務所」，由經發局長廖泰翔擔任執行長，具有單一窗口、專案經理、用地媒合及招商平台等4大目標，提供投資企業完整的一條龍服務，一次專人專案更全面性的幫助企業解決問題。

陳其邁說，企業投資的過程，最希望政府能夠展現高行政效率來解決投資障礙，輔導重於補助，這才是企業在跟行政部門打交道最期待的事。投資選擇高雄，絕對是最智慧的決定，高雄市政府絕對會扮演最好的助攻的角色。

至於工策會，廖泰翔表示，工策會主要的組成委員很多是在高雄在地很久的廠商，負責招商後，業者取得建照及開始營運後，可能還是會遇到問題，這時就由工策會來協助；所以售前跟售後不同的階段服務，來達到完整的連串服務。

(中時 )