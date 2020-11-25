嘉南一期稻停灌將宣布！ 桃竹苗、台中也危險

今年雨情不佳，西半部水情頻頻告急，今(25)日中央旱災應變中心決議嘉南地區逾1.9萬公頃停灌，農委會表示，若天公不作美，12月中旬將宣布中部明年一期作停灌區域，12月下旬則宣布桃竹苗，因此鼓勵停灌休耕農地轉作，節水之餘增加收入。

農委會今日召開臨時記者會說明。

農委會主委陳吉仲表示，這次雖然只針對嘉南地區停灌，若雨情仍不理想，12月中旬將宣布中部明年一期作停灌區域，12月下旬則宣布桃竹苗，目前石門水庫蓄水量超過50％，將根據雨情和水庫蓄水量對停灌區域作調整，希望「老天爺給我們一點雨」。

農委會自2015年首度在桃竹苗種植旱作大豆，水稻改種大豆後相較水稻省水達5成、每公頃多4萬元收益，今年因應乾旱將擴大辦理。

陳吉仲指出，面對極端氣候變遷的威脅，農作必須做出調適，由於水稻面積單位須水量高，有實施作物調整的必要，目前全台水稻種植面積約28萬公頃，可逐年適度調降到25萬公頃，農民收入反而也會增加。

至於減少的4至5萬農地可轉作成其他進口作物如大豆、玉米等，在「對地綠色環境給付計畫」中，轉作大豆、玉米每公頃可領6萬元補助，加上後續行銷通路媒合，應該可達目標。

他說，因應大面積的乾旱，桃竹苗地區有給每戶農民40萬的節水措施補償，例如採用精準滴灌等，放眼2040年全球均溫上升1.5度的趨勢，所有農業部門的作物調適策略都在研擬當中。

環境權保障基金會研究員許博任表示，乾旱造成農業用水停灌，但還是得根據《水利法18條》用水標的順序來探討工業用水跟農業用水減供的做法，不是到後來都是農業遭停灌。

至於減供比例、要停多少的決策，農民有沒有對等參與也同樣重要。

(中時 )