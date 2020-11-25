2020年11月25日 — 戰遊網（Wargaming.net）旗下多人線上戰艦對戰遊戲《戰艦世界》（World of Warships）與家用主機遊戲《戰艦世界：傳奇》（World of Warships Legends） 今天宣佈將於黑色星期五推出限時優惠活動，全新加值戰艦、特別款加值貨櫃、指揮官等將進行限時降價，部分商品更高達6折優惠，凡購買優惠組合包的玩家，將有機會挑戰釋出豐富獎勵的獨家戰鬥任務，玩家千萬別錯過這次難得的機會！

歡慶黑色星期五，《戰艦世界》將推出全新黑色加值戰艦：Jean Bart B、Cossack B、 Kaga B、以及Atlanta B。除了全新加值戰艦外，也將推出4個全新主題指揮官、4個補丁、4面旗幟以及2個全新貨櫃。即日起至12月10日，Prime Gaming 的會員將可進行一項特殊戰鬥任務，完成任務即可獲得「2019年黑色星期五」加值貨櫃以及20х「暗影潛伏者」迷彩。更多詳細優惠內容將於11月27日黑色星期五發佈，請玩家務必鎖定官網的最新消息。

另一方面，家用主機《戰艦世界：傳奇》也將於黑色星期五特別活動推出4艘全新黑色戰艦：Mutsu B、Indianapolis B、Atago B以及Blyskawica B。這也將是Blyskawica 與其搭配的獨特指揮官Jerzy Świrski一年多以來首次露面。

(科技)