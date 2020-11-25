國民黨立法院黨團不滿蔡政府開放美國萊豬政策，已經12度杯葛行政院長蘇貞昌赴立法院施政報告並備質詢，民進黨團為預防國民黨周五繼續杯葛，今下午黨團幹部開會決議，下午4時45分起排班駐守在議場大門前。民進黨團幹事長鄭運鵬受訪時表示，執政黨以時間換空間，希望國民黨不要再無理取鬧。

國民黨團昨第12度杯葛蘇貞昌施政報告，國民黨團總召林為洲昨表示，秋鬥反毒豬、反雙標、反黨國大遊行，人數空前，但民進黨政府卻不知道謙卑，反而態度更傲慢，國民黨會繼續杯葛，直到民進黨道歉為止。

對於國民黨揚言本周五將繼續杯葛蘇貞昌施政報告，據轉述，民進黨團總召柯建銘今於黨中央中常會報告時提到，很快會想辦法讓蘇貞昌上台報告。據悉，黨團幹部於中常會後開會討論對策，柯建銘最終拍板，決定即刻起在議場前輪班，

鄭運鵬說，國民黨無理杯葛12次，超過所有人可以理解的狀況，執政黨不以衝突為前提，決定排班駐守議場門口，希望本周五讓議程可以順利進行，希望國會能正常運作。

民眾黨團日前曾質疑，民進黨團刻意不排除國民黨團，藍綠一起打假球，對此，鄭運鵬解釋，先前無法在院會排出國民黨杯葛，是因為施政總質詢報告無法在邊衝突邊叫囂進行，既然國民黨不聽勸阻，執意要無理取鬧，民進黨團只好提前布局，若當天國民黨刻意製造衝突，只能見招拆招。

(中時 )