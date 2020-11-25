繁體中文電子書服務 Readmoo讀墨電子書今（25）日公布 2020 年度百大暢銷榜，《原子習慣》不但持續蟬聯暢銷榜第一，也在閱讀榜中拿下全年第二，叫好又叫座。華文推理人氣作家陳浩基今年持續盤據榜單，共有 5 部作品同時挺進百大暢銷，華文羅曼史天后黑潔明則是以《少爺》強勢拿下年度閱讀榜榜首。在類型上，商業理財是 2020 年最暢銷的類型，其中又以理財書銷售最旺，成了協助讀者面對疫情波動市場的重要工具。

2020百大暢銷榜各分類占比與暢銷榜圓餅圖。（Readmoo 提供／黃慧雯台北傳真）

觀察 2020 年度暢銷榜中，可發現疫情大環境使得讀者關心的焦點產生微妙變化。打破多年來商業理財、文學小說兩大類型銷售均勢狀態，2020 年商業理財類別暢銷榜占來比來到 31％，領先文學小說的 25％、社科人文的 18％，及勵志成長的 16％。

理財型書籍成長尤其顯著，共有高達 10 本入榜：包括投資經典《窮查理的普通常識》《投資最重要的事》《漫步華爾街》，強調翻轉思維的《富爸爸，窮爸爸》《習慣致富》《有錢人想的和你不一樣》，或是提出各種理財法的《財務自由的人生》《阿甘投資法》，及專注特定投資工具的《跟著柴鼠學FQ，做自己的提款機》《我畢業五年，用ETF賺到400萬》，皆交出銷售佳績。

或許是線上社交發達帶來對人際互動的反思，也可能是疫情逼著人們得重新梳理人與人的溝通品質，在 2020 年，勵志成長書籍的暢銷主題明顯往「人際關係」聚焦：《好關係是麻煩出來的》《重新相處的勇氣》談得是如何建立關係、修復關係；《我想跟你好好說話》《你都沒在聽》《高難度溝通》，則是協助人們提升溝通效益，提出「真正傾聽、誠懇表達」，才能打破僵局與對立。

文學小說類型向來是電子書銷售的堅實基礎，2020 年也不例外；不但是銷售榜中第二大類別，更在年度閱讀榜中以高達 38％的占比，遙遙領先其他類型書籍。延續著 2019 年的銷售氣勢，陳浩基今年更上層樓，連續出版三本新作《筷》、《氣球人》和《魔笛》，加上去年就好評不斷的《13‧67》和《網內人》，共有 5 本書同時擠進百大暢銷榜、百大閱讀榜，可說是讀墨上今年最具人氣的作家！

仔細探究文學小說的主題，則可發現濃厚的影劇色彩：從 2019 年底電影上映，讓《82年生的金智英》再次獲得讀者目光後，整個 2020 年，隨著一波波戲劇上檔前的強力曝光，也帶動《彼岸之嫁》《正常人》《獵魔士》系列書籍的銷售與閱讀熱潮；而多年前獲得美國艾美獎的《使女的故事》，讀者的高度期待也反映在銷售上，原著小說連同續集《證詞》電子書上架不到一季，就衝進年度百大。

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