看好台中發展潛力，三井不動產集團加碼投資台中，OUTLET PARK台中港二期擴建開發計畫，將於明日動工。（台中市經發局提供／王文吉台中傳真）

三井OUTLET PARK台中港面向港灣區擁有海景餐廳。（王文吉攝）

三井OUTLET PARK台中港全區示意圖，其中二期擴建開發計畫將於明日動工，預定2022年開幕。（三井提供／王文吉台中傳真）

三井OUTLET PARK台中港1、2期位置圖。（三井提供／王文吉台中傳真）

三井OUTLET PARK台中港2期館內示意圖。（三井提供／王文吉台中傳真）

三井OUTLET PARK台中港開幕第一年狂吸超過800萬人次到訪，不僅帶動中部海線觀光，更促進地方發展與提升在地就業率。有了廣大消費者的支持，三井不動產集團決定啟動二期擴建開發計畫，將於明日動工，預定2022年開幕。

三井OUTLET PARK台中港全區採低樓層開放空間設計，魅力設施包括60公尺高海景摩天輪、海港觀景台、創意貨櫃市集。國內外知名品牌超過170間，包含約有20家台灣初展店品牌，以及全台唯一的室內冰雪樂園「SNOW TOWN」與「ASOBI SQUARE」等新型態育樂設施。

三井不動產集團啟動二期擴建開發計畫，預定地位於一期停車場，為一層樓戶外型設計，預計增加50家專櫃進駐展店，加上原一期170家專櫃，二期完工後全設施將可達220家專櫃。

三井不動產集團表示，二期預定引進更多的精品、國際性品牌，最受台灣消費者喜愛的日系品牌以及國內外排隊美食也將會是充實二期計畫的規劃重點。為因應二期開幕之後可能湧入更多的人流與車流，將租借台中港旅客服務中心停車場部分區域，提供來館顧客使用。

(中時 )