攻年底的這波聖誕節與跨年商機，台北凱撒大飯店於今年疫情最低迷的時刻做了一個逆勢操作的重大決定，於三月斥資近五千萬重新裝修，歷時7個月，終於趕在十二月前完成271個房間，現在入住嘗鮮就是最好時機。

由於綺幻客房、站前套房…等房型已獲得許多國內外旅客的肯定，故此次的裝修以基本房型的精緻客房為主，希望全新風貌能扭轉旅客對於台北凱撒歷史悠久的印象。更重要的是，旅客想要有更好的住宿品質也不用另外花錢加價換房型，選擇入住最基本的精緻客房即是最新且CP值爆表的房型。

台北凱撒大飯店改裝後之精緻客房呈現典雅北歐風，設計師藉由運用溫暖的光線與木質色系讓空間瀰漫自然恬淡的氣息，細膩挑選高質感皮革座椅與輕奢風大理石紋桌，再搭配精心設計的條紋床裙與抱枕。不僅打造出一個讓人淨化、沉澱、無壓的生活空間，亦讓客房呈現出內斂的極致品味。

迎接熱鬧的12月，台北凱撒大飯店推出「歲末迎新好饗玩 一泊二食住房專案」，平日每房只要3,648元，含價值550＋10％元的精緻早餐兩客與價值920＋10％ 元的Checkers自助晚餐兩客，每房再送500元的療程spa抵用券，等於免費入住台北凱撒全新房型！聖誕節不另加價超佛心，週六每房每晚僅需加價500元，跨年當天也只要7,500元，絕對超值！於12／20前搶先預訂入住此專案，再加碼升等至綺幻客房(原價14,000元)，搭配「台北加碼GO」千元補助方案，12／24後每房只要2,648元。

(中時 )