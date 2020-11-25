倫元投顧分析師陳學進表示，台股25日開高走低，終場下跌68.3點作收，跌幅0.49％，收在13,738.83點；櫃買指數亦同步拉回0.39點，跌幅0.23％，收在172.22點；三大法人進出方面，外資續賣106.32億元，投信賣超9.73億元，自營商轉賣22.32億元，惟外資法人於台指期加碼1,120口多單，累計淨多單部位為18,946口，心態呈現轉趨謹慎偏多。

雖台股24日創下13,951點歷史新高後，在市場「居高思危」、短線正乖離過大影響下，順勢壓回整理。不過，在多頭趨勢尚未破壞前，投資人對於短線的震盪，無須過度憂慮。

個股方面，本周納入投資組合的星通，直接供貨SI（系統整合）策略奏效，第三季毛利率衝高至62.52％，隨趨勢走多、內外資法人偏多心態不變下，股價25日強勢亮燈漲停，後市不容小覷。

選股方面，盤面股價位處相對高檔之個股，短線不建議過度追價，惟部分低基期、低位階，且具轉機題材之績優股仍強勢上漲。包括元晶、安集、碩禾、上緯投控，受惠於台美雙方政策加持，整體產業可望進入「黃金十年」。此外，受惠於中美貿易戰可望緩解，電子、電動車、新蘋概股等，逢低亦值得留意。

展望後市，美國政權可望順利移交，當選人拜登將提名美國聯準會（Fed）前主席葉倫出任財政部長，有助穩定美元動盪，為股市帶來正面激勵。加上新冠疫苗屢傳佳音，屆時隨全球解封、經濟活動復甦，在Fed偏鴿心態不變下，資金大舉出動、外資法人認錯回補，再配合年底法人及集團作帳行情、明年首季前財報空窗期作夢行情、「三軋」行情陸續展開，有利於台股向上挺進。

(工商 )