運達投顧分析師洪任浚表示，美股24日大漲，道瓊指數飆升454點，突破3萬點大關，創下歷史紀錄。然而，台股卻並未因此受到激勵，反而跌破近兩日來低點，短線趨勢轉為弱勢格局。

台股加權指數已出現高檔背離訊號，惟面對短線上的回檔，投資人無須過度悲觀，股市若未出現急跌，就難以創造良好的買點。而大盤與月線乖離率已近4％，此應為極度樂觀訊號，待市場失去信心時，往往就是下一波行情的開端。

個股方面，本周納入投資組合的宇峻，目前本益比仍低，新款遊戲即將推出，可望貢獻明年業績成長。

選股方面，美股之所以能夠創高，憑藉的是包括埃克森美孚、雪鐵龍等老牌石油大廠大漲；反觀高科技族群，表現則相對溫和，意味全球股市正面臨結構上的轉變。展望後市，國際油價連續上漲至八個月來新高，低價庫存效應將使煉油廠、石化廠產生巨大獲利。即便台灣並非產油國，但在煉油方面不僅上下游供應鏈完整，成本亦具備高競爭力，若油價持續上漲，對台灣石化產業獲利將有極大挹注。

此外，原物料中的橡膠及鋼鐵族群，隨大陸車市復甦，帶動輪胎需求量上揚。另一方面，台灣老牌輪胎廠同時擁有大量土地資產，在資金回流效應、土地需求暴增下，廠房價值亦水漲船高，本業、業外皆具成長性，吸引資金布局，預期後市股價仍有向上空間。

(工商 )