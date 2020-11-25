摩爾投顧分析師鐘崑禎表示，台股延續24日跌勢，持續出量下跌68點，以價量結構觀察，整體多頭架構沿續，但短線要化解近兩日的帶量日黑K棒仍需時間，預期未來一周大盤將會進入高檔震盪整理。

以族群角度，資金再度轉向傳產類股，隨大盤開始震盪，資金輪動現象將會越來越明顯，建議投資人反向去布局，強傳產時去布局電子股；強電子股時布局傳產股，以免出現抓東走西的情況。

個股方面，本周納入投資組合的元晶，受惠綠能為長期大趨勢，整體太陽能族群稍作休息後再度起漲。

(工商 )