逐洞賽｜摩爾投顧分析師鐘崑禎 17:312020/11/25 工商 柯宗沅 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 摩爾投顧分析師鐘崑禎表示，台股延續24日跌勢，持續出量下跌68點，以價量結構觀察，整體多頭架構沿續，但短線要化解近兩日的帶量日黑K棒仍需時間，預期未來一周大盤將會進入高檔震盪整理。 以族群角度，資金再度轉向傳產類股，隨大盤開始震盪，資金輪動現象將會越來越明顯，建議投資人反向去布局，強傳產時去布局電子股；強電子股時布局傳產股，以免出現抓東走西的情況。 個股方面，本周納入投資組合的元晶，受惠綠能為長期大趨勢，整體太陽能族群稍作休息後再度起漲。 (工商 ) #元晶 #摩爾 #投顧分析師 #鐘崑禎 #大盤 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 逐洞賽｜倫元投顧分析師陳學進 17:402020/11/24 財經 逐洞賽｜運達投顧分析師洪任浚 17:402020/11/24 財經 逐洞賽｜啟發投顧分析師楊基政 17:402020/11/24 財經 牛市發威 全球股票基金漲聲響 04:102020/11/25 投資理財 川普啟動交接… 拜登概念股 太陽能族群歡漲 04:102020/11/25 證券．權證 《晨間解盤》5日線未跌破前 多頭格局(日盛投顧提供) 09:452020/11/25 財經 《晨間解盤》類股輪動 震盪趨堅(倫元投顧提供) 07:442020/11/25 財經 日職》軟銀3連勝巨人 日本大賽聽牌 21:192020/11/24 體育 美股衝破3萬點分析師曝原因 打臉川普邀功 08:332020/11/25 財經 《晨間解盤》中長期抱業績股 成交量穩升(倫元投顧提供) 08:522020/11/24 財經 財經熱門新聞 會死人！租屋族小心 這4種危險房型不要租 - 財經 這位大老闆話不多 竟蹦出驚人語！謝金河讚爆 - 財經 去全聯僅花56元買吐司、火龍果 幸運兒喜獲發票千萬大獎 - 財經 川普走人前再對89家陸企下重手 外國航太巨頭好頭痛 - 財經 高雄萬豪年底開業 房價戰開打 - 財經焦點 - 中國時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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