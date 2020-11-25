英國廣播公司（BBC）特別選出今年全球年度百大女性，演員楊紫瓊，大陸作家方方，香港前眾志成員周庭等上榜。值得一提的是BBC為紀念在新冠期間幫助他人而犧牲性命的女性，特別在百大女性中留下一個空白，表達對她們的哀悼和敬意。

享譽世界的馬來西亞籍楊紫瓊被畫分在「創意」類別。BBC形容楊紫瓊以武打起家，憑著自己的努力在香港武術電影「男人的世界」闖出一片天，同時還熱衷公益擔任聯合國開發計畫署的親善大使。

被BBC歸類在「知識」類別的大陸作家方方。在今年1月25日至3月25日新冠肺炎疫情期間，記錄武漢疫情見聞並抒發心聲，寫成「方方日記」，被翻譯向西方介紹武漢被封城狀態她的體認而獲獎。

BBC指出，23歲的周庭是前「香港眾志」的副祕書長，畫分在「領導」類別。她是雨傘運動的關鍵人物，在港版國安法實施後遭到逮捕，BBC表示她15歲投入社運，有花木蘭之稱。

同時上榜的有泰國學運領袖帕努莎雅，牛津大學科學家吉伯特也因為領導疫苗研發上榜。

(中時 )