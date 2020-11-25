由於年長者常成為詐騙集團詐騙對象，大里大砌四方社區結合豐邑建設，25日在社區邀請霧峰分局舉辦「防詐騙桌遊」活動，利用桌遊的角色扮演，由一長者擔任被害者老王，其餘長者擔任警察、行員、子女、親友等不同角色，阿公阿嬤們在寓教於樂中獲取防詐騙知識，大家都玩得很開心。

根據警政署資料統計，詐騙受害者中65歲以上的比例雖只佔全國8.37％，但受騙金額卻相對較高，因長者多半自認熟悉詐騙手法而輕忽詐騙話術不斷翻新，許多社會參與度較低的長者往往落入圈套而不自知，有鑑於此，大砌四方社區主委許宏良，聯合豐邑建設，請來熟悉預防詐騙宣導的霧峰分局，透過寓教於樂的桌遊來，讓社區長輩學得防詐騙知識。

大里大砌四方社區結合豐邑建設，25日在社區邀請霧峰分局舉辦「防詐騙桌遊」活動， 長輩們一起研讀任務牌，看看任務指示。（黃國峰攝）

大里大砌四方社區結合豐邑建設，25日在社區邀請霧峰分局舉辦「防詐騙桌遊」活動，幾輪下來，長輩們玩得很愉快，潛移默化中也學到了不少防詐騙知識。（黃國峰攝）

霧峰分局員警透過「詐騙防衛隊」桌遊，與長輩們大玩詐騙攻防戰，遊戲中警察、銀行員、親友等，透過任務卡，想方設法要阻止被害人老王將金錢匯出，但老王總能從詐騙集團那得到反駁的說法，讓玩家大嘆被害人為何能被詐騙集團洗腦到執迷不悟！直到終於老王回頭的任務卡出現，大家高興得報以熱烈掌聲，直說要勸回老王回頭真難。

大砌四方社區主委許宏良表示，詐騙手法日新月異，防不勝防，長輩們也較少出門與社會接觸，防人之心較為鬆懈，這次聯合豐邑建設，邀請霧峰分局來幫忙帶長輩們玩防詐騙桌遊，幾輪下來，長輩們玩得很愉快，潛移默化中也學到了不少防詐騙知識。

(中時 )