由於香港新冠病例激增，在最後一刻決定暫緩與新加坡之間，原本預定22日啟動的「旅行泡泡」的安排，突顯了疫情期間不受約束的跨境移動的危險性，即使在疫情控制表現相對較好的地方。但專家指出，如果選對地點，允許民眾出國旅行不必隔離，台灣和紐西蘭這兩個國家就是很好的選擇。

根據美國財經媒體專欄作家高燦鳴（Tim Culpan）指出，台灣人口2,300萬，在過去225天未曾出現本土病例，紐西蘭人口480萬，疫情控制在全球也名列前茅，加上紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Arden）10月順利連任，願意在情況需要時迅速實施封鎖，這是值得的經濟收益，即使是有限度的自由旅行恢復也可能帶來這種收益，而台灣總統蔡英文在發現和處理疫情得當，這兩位領導人擁有政治資本，應可以處理「旅遊泡泡」這種可管理的風險。

他說，如何在經濟成長和染疫人數之間取得平衡，一直各國政府辯論的焦點，而台灣和紐西蘭兩國證明，民主國家採取迅速合理的行動，可以減輕旅行和貿易受到限制而付出的代價。台灣和紐西蘭證明，民主國家採取快速合理的行動，可減輕因限制旅遊和貿易活動而付出的代價。台灣是今年少數可望有正成長的國家之一。紐西蘭第3季零售銷售比去年同期成長8%，顯示早期採嚴格的限制帶來的好處。

高燦鳴分析，允許台灣富裕的旅客飛到紐西蘭，渡過南半球的夏季，可立即給紐西蘭的經濟帶來助益。國際觀光旅遊占紐西蘭商品勞務出口的20%，占國內生產毛額（GDP）的5.8%，另有4%的GDP來自支持性的產業，而該行業約佔就業人口的8.4％。

至於台灣方面，更大的利益是一個受尊敬國家成為其旅行泡泡的夥伴。紐西蘭雖未正式承認台灣，但它是少數與台北簽署自由貿協定的少數國家之一，今年初，，也曾發聲支持台灣加入世界衛生組織，遭到北京強烈反對。

他強調，如果台紐兩國能成功建立旅行泡泡，可以再加入其他防疫成功的國家，越南將是候選者之一，該國有9,500萬人口，但只有大約1,300個確診案例，發病率甚至低於台灣。

(中時新聞網)