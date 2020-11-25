今年9、10月統一發票中獎號碼今(25)日開出，千萬特別獎號為42024723，可獲獎金1000萬元。全家便利商店表示，總共開出一組特別獎1000萬元，該名消費者花費不到百元，特獎200萬元則是開出1組。

全家表示，這名中千萬大獎的民眾於位在七堵新明德門市消費、金額不達100元，特獎200萬元開出一組，頭獎20萬元開出4組，分別在社頭金蟹門市、五股水碓門市、新營三族門市、頭城車頭門市，民眾多半購買飲品以及及麵包、零食等，這些民眾均花不到百元就中20萬大獎。

為鼓勵民眾使用載具索取電子發票，財政部針對雲端發票增開1百萬元獎項，於壽豐志學門市開出一組，購買FMC小分子檸檬氣泡水、飲品等商品中獎。

中獎者12月6日起可至4大超商、全聯、美廉社及其他指定金融機構領獎，期限至明日年3月5日止。

7、8月千萬獎中獎人數仍有6名幸運兒尚未兌領，200萬元特獎有11張未領，財政部賦稅署提醒民眾留意手中發票，兌獎期限至明年1月5日為止，若使用載具儲存雲端發票，且在領獎前未列印出電子發票證明聯者，也可透過財政部統一發票兌獎APP兌獎。

(中時新聞網)