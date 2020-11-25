國立台灣工藝中心自11月28日至12月27日間每周末，盛大舉辦「工藝66 藝趣豐發」一系列的藝文表演活動，活動將推出10大主題，並結合市集、現場體驗等特色，邀請民眾齊聚，來一趟不同的台灣工藝文化之旅。

為推廣台灣多元精采藝術文化，工藝中心特別規劃一系列有關音樂、戲劇、舞蹈、歌唱、民謠等藝文輪番表演，並邀請綠色商品、工藝品、在地小農等文創業者共同於市集展售，更貼心規劃相關主題活動與工藝互動DIY體驗等，希冀藉由活動吸引愛好工藝族群的民眾認識園區。

工藝中心戮力提升園區住宿、餐飲、工藝體驗、裝置藝術、園區景觀及各展館的知名度，希望吸引民眾走向戶外，在大自然中欣賞藝文表演，舒展身心，讓藝文的種子深植在民眾的日常之中。

工藝中心主任許耿修表示，今年中心成立66周年，近年來以推動台灣工藝現代化創意產業發展，及工藝文化美學推廣為重點工作，為因應台灣文化與產業發展，並持續為台灣工藝文化與創意產業發展耕耘與努力；同時也希望透過辦理一連串藝文活動吸引民眾前來參與，在工藝展館也提供優質的展覽及體驗，歡迎民眾一起到工藝中心來度過歡樂、熱鬧、有趣的優閒假日。

(中時 )