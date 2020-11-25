繁體中文電子書服務 Readmoo讀墨電子書今（25）日公布 2020 年度百大閱讀榜。揭曉在2020年在疫情陰霾下，哪些電子書品項最能吸引書蟲！

Readmoo 2020年百大閱讀榜各分類占比與閱讀榜圓餅圖。（Readmoo 提供／黃慧雯台北傳真）

Readmoo讀墨電子書指出，一般來說，閱讀榜與暢銷榜都會出現相當程度的重疊性，畢竟越多人買的書，自然也就會較多的人閱讀、累積較高的閱讀時間，而這樣的現象，也就會讓那些僅出現閱讀榜上的書籍，顯得格外受矚目。

在閱讀榜中，女性閱讀的趨勢相當明顯，不但羅曼史天后黑潔明拿下了閱讀榜冠軍寶座，《禁忌世代》一系列四本，也全數進入閱讀榜，終結了讀墨自 2013 年公布閱讀榜至今《格雷的五十道陰影》長達 7 年的不敗記錄，頗有情慾小說的接班姿態。

除此之外，楊定一《唯識：新的意識科學》《奇蹟》《豐盛》及基督教《李常受文集》一至四冊的入榜，也說明了讀者的靈性追求仍然有其重要性，在喧囂的銷售數字之外，開出了另一條小眾利基卻十分穩定踏實的閱讀之路。

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