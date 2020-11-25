投縣府推動家暴防治已十餘年，民眾對於家暴有基礎認識，但在實務上發現，有許多人，特別是高齡者對於相關求助管道仍不清楚。埔里榮總醫院表示，近期老人受暴案件有增多趨勢，因此戮力在社區發動社工協助。法扶基金會南投分會，也提供免費的法律協助。

根據南投縣政府社會及勞動處統計，2020年1月至9月，通報的家暴案件有1591件；被家暴的65歲以上高齡者有187件；遺棄、虐待等老人保護案件有49件。

南投法扶表示，家暴不僅有打罵，包括精神暴力、疏忽照顧和遺棄也是，如果遭遇或者發現相關事件，民眾應打113家暴防治專線或是110請警方協助。因為家暴情境不同，每個人適用的處理方法也不盡相同，若有專業人員協助評估，可降低再次受暴風險。

民眾如有家暴相關的法律問題，包括申請保護令、律師諮詢等，都可以向法扶尋求免費的服務，相關問題可撥打全國7碼專線：412—8518詢問。

而埔里榮總也發現，近幾年老人受暴案件越來越多，疏忽照顧與遺棄最為常見，不過很多時候疏忽照顧與遺棄並非故意，可能因為不了解導致。政府體恤照顧者的辛苦，若家中有高齡者年滿65歲，原住民滿55歲或是有身障身分，只要符合資格，皆可打1965長照專線諮詢，申請相關的福利服務。

(中時 )