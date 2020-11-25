數位銀行第一品牌Richart，不斷推出吸引年輕人需要且愛用的創新服務及產品，廣受好評，如近期剛上線的子帳戶「小查罐」功能，善用遊戲化互動，鼓勵用戶存錢至子帳戶「零錢罐」提升等級，一上線就屢獲網友好評，現在再攜手移動共享服務品牌GoShare，推出聯名任務「Richart換電挑戰」，民眾於活動期間內完成任務，每日最高可享有GoShare騎乘金NTD150元，透過有趣好玩的活動，讓民眾享有數位銀行搭配共享服務的新生活方式。

台新銀行數位金融處資深副總經理包國儀表示，為迎戰越來越活潑的數位金融市場，台新銀行不斷攜手異業友好品牌，推出創新活動與服務，本次特別於每日晚餐時段至次日中午前的GoShare租借熱門時段，推出跨界任務「Richart換電挑戰」，即日起至今(2020)年12月31日止，民眾每日晚間19：30至隔日早上10：00這段期間內，參與「Richart換電挑戰」任務成功換電3次，並使用台新Richart @GoGo或 FlyGo 信用卡支付，最高可以拿GoShare騎乘金NTD150元，讓民眾通勤夜生活也能獨具樂趣。

為慶祝雙方合作上線，好康再加碼，GoShare用戶只要開立Richart存款帳戶，輸入專屬代碼「goshare」，完成指定任務最高可獲得NTD1,100元GoShare騎乘金。還沒註冊GoShare帳戶也不用擔心，在GoShare App內完成註冊後於優惠碼專區輸入「與汪同騎」，還可同享GoShare騎乘金NT100元（限量1,000名），讓Richart與GoShare新會員，都能體驗最「駛Go易」的服務。

台新銀行身為數位金融領航者，每推出新服務廣受民眾喜愛，也屢獲各項海內外大獎肯定，今年強摘菁業獎「最佳數位金融獎特優」、「最佳消費金融優等」獎項；近期，也獲得全球金融(Global Finance)頒發「亞太最佳消費金融數位銀行」、「全球最佳線上產品獎」等全球性金融大獎肯定。未來，將持續在金融科技創新、提供更便利的服務，致力成為民眾數位金融的智慧好夥伴。

(中時 )