苗栗縣苑裡鎮拚內區觀光，向中央爭取補助改善錦山公園休憩設施，並整修香茅古道，苑裡鎮長劉秋東表示，山腳地區擁有許多觀光景點，可串連成休憩帶，改善公園休憩設施，也能提供附近居民帶小朋友就近活動，促進觀光、增進親子互動，同時達到建設鄰里公共設施的目的。

苑裡鎮公所發展內區觀光，盼藉由改善公園設施、建置步道，串連附近觀光景點，營造休閒遊憩區塊，先前獲內政部營建署補助約700萬元辦理「苑裡鎮錦山遊憩再生工程」，分2區進行，在山腳公園建置滑梯、鞦韆、植草皮等，另外錦山公園也將開發步道改善動線，預計明農曆年前完工啟用。

苗栗縣苑裡鎮山腳公園增設滑梯等遊憩設施，鎮長劉秋東25日視察工程進度。（苑裡鎮公所提供／巫靜婷苗栗傳真）

劉秋東表示，山腳地區觀光潛力大，除了台灣藺草學會設有發揚藺草文化的據點，附近還有苗栗縣縣定古蹟蔡氏濟陽堂、歷史建築山腳國小日據後期宿舍群、苑裡鎮農會的藺草文化館、愛情果園及彩繪稻田，動線規畫出來，山腳觀光區塊可讓遊客待上半天沒問題。

苗46線香茅古道登山步道建置工程，也正在施工中。香茅古道擁有超過200年的歷史，是苑裡、三義2地先民貿易、拓荒的必經之路，同時也見證了香茅產業的興衰，可從苑裡社苓坑一路通往現今熱門登山路線火炎山。搭上登山健行風潮，劉秋東說，整修香茅古道期盼引入火炎山登山人潮到苑裡觀光。

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