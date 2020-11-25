為嚴防秋冬新冠病毒反撲的可能，中央疫情指揮中心日前才宣布12/1日起進入八大場所需強制配戴口罩。但日前有名大媽相當囂張，進到診所不戴口罩，還大聲宣揚，「我除了坐公車會戴，其他場所我才不戴。」讓眾人看傻。對此，有民眾看不下去，直接使出一神招，把大媽嚇的遠遠的。

指揮中心公布12/1日起進入八大場所需強制配戴口罩。(圖/指揮中心提供)

原PO在臉書社團「爆怨2公社」上發文指出，自己今(25)日到診所看病，剛到櫃台時就被一位無禮大媽插隊，所幸櫃台護士是講理的人，還是讓原PO先掛號，沒有讓大媽得逞。

而在等待看診的同時，沒戴口罩的大媽還囂張的說，12月開始許多場所都要強制戴口罩，讓護士小姐看不下去，「阿姨妳這次沒戴口罩下次一定要遵守，不然會被檢舉的。」跌破眾人眼鏡的是，大媽下秒竟表示自己除了搭公車之外，其他場合是不會戴口罩的。

荒唐的舉動讓原PO再也看不下去，便大聲咳了2聲，怎料大媽嚇的趕緊逃開，原PO也接著表示，「吵死了！有本事妳就都不要戴好了，聽到我咳兩聲躲什麼躲！」貼文發出後引起許多討論，「真搞不懂是教育問題，還是家教問題，怎麼好意思插隊還大剌剌的不戴口罩四處宣傳，都不覺得丟臉嗎？還是習慣不要臉了」、「光醫院診所不戴，醫生跟護士就有權利把她轟出去了」、「沒知識水準大媽」、「檢舉讓他得一個教訓。」

(中時新聞網)