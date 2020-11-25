國喬 (1312) 25日舉辦法說會。國喬表示，第三季營運反彈回溫，第四季隨SM、ABS、PS報價攀揚，利差向上提振，表現可望站穩高檔水準。明年首季SM因新產開出，漲勢可能會比近期大幅躍進力道趨緩，ABS價格、需求熱度仍有望持穩延續，營運持穩走堅看待。

國喬台灣SM年產37萬噸、ABS年產12萬噸、PS年產6萬噸；轉投資鎮江奇美（持股30.4％）85萬噸ABS、50萬噸PS。與奇美合資的轉投資漳州奇美第一期ABS，年產45萬噸，將於明年7月投產，為營運增添新動能。

國喬SM營收佔比約33％，ABS／PS營收佔比約35％，PA約6％，媒體（緯來電視）12％。前3季營收114.69億元，稅前淨利27.11億元，淨利21.32億元，EPS2.34元，已賺贏去年全年。伴隨SM、ABS、PS市況活絡看俏，收益動能蓄勢推進。

10月開始中國SM市場強勢回歸，價格節節攀升，屢破新高。大陸疫情控制良好，汽車、家電等內需不斷恢復，國外疫情暴發也為外需提供機會，包括冰箱、冷櫃等居家消費增多，以及生產能力受限導致消費品訂單向中國轉移等，使得SM下游EPS、PS、ABS等訂單出現明顯增長。

11月多套SM裝置檢修，供應端不斷收縮，現貨市場流動性快速收縮，推動庫存持續下滑；大陸12月實貨供應量不及預期，持貨商惜售心態濃厚，預計短期SM市場價格持穩走堅。

國喬指出，最近產品行情都不錯，SM前陣子漲得很兇，近期稍微回檔，但仍是獲利狀態。受到其他同業新產能陸續開出影響，明年第一季SM表現可能會趨緩一些。ABS產品需求暢旺，價格持續走強，利差表現也不錯，看好ABS與PS明年第一季展望。

(工商 )