中央銀行今公布10月全體銀行購置住宅貸款(房貸)、建築貸款(土建融)餘額，分別增至7.876兆元和2.365兆元，雙雙續創歷史新高，根據央行統計，10月房貸餘額增至7.876兆元，已連續45個月刷新歷史新高，年增率也達7.8%，增幅創2007年3月以來新高；象徵建商推案信心的建築貸款(土建融)餘額，10月餘額增至2.365兆元，亦是創歷史新高，年增幅則高達16.1%，增幅創2011年9月新高。

因政府推出投資台灣三大方案和美中貿易衝突，部分廠商將產線移回台灣，進而提振國內廠辦和商辦需求，而這些廠商的員工返台亦帶動住宅需求，加上近期房市表現不錯，使建築業商機更加蓬勃，建商亦加緊促銷餘屋，推案更為積極，帶動土建融餘額成長。

此外，下半年來國內疫情控制良好，在國內解封後，自住客更積極進場，房市買氣延續溫和向上。

央行表示，目前除央行外，金管會也開始要求銀行在貸放上要審慎，必須做好風險控管。但是否11月的房貸和土建融貸款餘額就會出現下滑？央行認為這要考量4Q是傳統的房市旺季，以及目前市場利率偏低，借款人不會急著還款，所以在綜合考量下，11月的房貸和土建融餘額未必會立即出現下滑。

(時報資訊)