TIBIC生醫產業跨域整合實驗場域今日啟用，以三大驗證實驗室與四大模擬臨床場域，結合創新科技，領先建立國際化的醫療與科技跨領域對話平台。這個場域是國內第一個智慧醫療跨域整合實驗場域，吸引國際知名生醫業者阿斯特捷利康(AstraZeneca，簡稱AZ)率先投入成立亞洲首座「未來醫療實驗室」，也將讓業者透過場域快速找到產品驗證機會，調整修正產品，醫師也能瞭解最新醫療科技及給予回饋。因此，透過業者與醫師充份進行跨域對話交流，診斷治療更加精準有效率，提升遠距醫療與居家照護的品質，也能激發技術創新合作，找到更多的新價值與市場機會。

經濟部技術處處長邱求慧表示，經濟部歷經近兩年，打造國內首座「生醫產業跨域整合實驗場域(TIBIC)」，TIBIC可以解決醫材產業多年亟需解決的三個痛點：第一個痛點是產業不易獲得臨床醫師的即時回饋意見，以致開發時程相當冗長；第二個痛點是未來醫材走向跨產業/領域及系統化，廠商不可能自己去建置一個完整的驗證場域；第三個痛點是醫材業者大多單打獨鬥，缺乏整合性的資源支持。TIBIC集結產學研醫與法人的科專成果與資源，串接產業上中下游，讓高階醫材研發更接地氣、產業化時程更快速。台灣目前已有上千家醫材廠商，預期未來3-5年可服務百家以上的中高階醫材業者，創造逾10億元的產值。

TIBIC生醫產業跨域整合實驗場域共有模擬斷層掃描室、模擬普通病房、模擬手術室、模擬加護病房四個臨床場域，具有「可驗證」、「智慧化」與「生態系」三大特色。在可驗證部分，提供產品開發所需的擬真醫院情境，讓產品進行反覆修改驗證，解決醫材研發與臨床醫師雙方痛點，提供業者可量化實證數據與符合國際法規的驗證報告，加速商品上市時間。在智慧化部分，導入資通訊技術讓醫材產品整合成系統，許多手術醫材搭配術前導引系統與數位影像，讓臨床醫師手術時更加上手、減少手術時間、讓手術更精準；在生態系部分，串聯起跨領域的產業，提升整體產值與商機，進一步實現台灣智慧醫療產業落地發展，搶攻全球新藍海市場。

(時報資訊)