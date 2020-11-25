高盛將在巴黎新設一股票交易中心，在英國下個月脫歐之前，該產業最新避免客戶受干擾的措施。

高盛計畫明年1月4日在巴黎設置一SIGMA X歐洲平台，但是仍需監管單位批准。

SIGMA X歐洲平台將對歐洲15個市場的上市股票進行交易，而其現有的英國中心將繼續交易英國和歐洲上市股票。

英國已表示，將允許英國投資人從一月起繼續使用在歐盟的股票交易平台。

目前在倫敦的三個泛歐股票交易平台，CBOE、倫敦交易所的Turquoise、以及Aquis交易所，都已經獲得歐盟監管的批准。

據最新消息指出，英國房地產投資公司Segro在周二已經將股票於巴黎上市。

布魯塞爾表示，脫歐後，歐盟投資人應該使用在歐盟內部的平台來交易以歐元計價的股票，因而將市場分裂，迫使高盛等公司在兩個陣營都要有立足點。

另外，歐盟證券監管單位周三明確指出，歐盟內各銀行在明年一月起必須使用歐盟內的平台來進行衍生商品交易，該舉動可能切斷倫敦交易中心。

一旦英國完全離開歐盟，歐洲證券和市場管理局(ESMA)將推出所謂的衍生商品交易義務(DTO)。

ESMA表示，DTO將沒有改變去年提出的初始政策，此意味著，歐盟投資人將不得不在歐盟內使用SWAPS結算平台。也意指歐銀行在倫敦的分支，將面臨歐盟和英國關於何處交易的不同要求的衝突。

英國政府已經敦促歐盟給予相等的待遇，以避免在DTO下的衝突。但是至今，歐盟並未對衍生性商品交易給予對等的待遇。

(時報資訊)