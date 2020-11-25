康舒(6282)持續擴大產品應用，明年營運成長可望加速，康舒發言人蕭秀宇表示，今年因疫情關係，成長幅度較小，明年在高速傳輸、新能源、車用、運動健康及低軌道衛星布局可望陸續顯現，以及公司積極搶進NB電源市場下，明年成長幅度將超過今年，預估明年可望有兩位數成長，毛利率將以超越今年第3季水準為目標。

康舒今天下午舉行法說會，康舒電源供應器產品涵蓋工業及消費性產品，為優化產品組合，康舒近幾年積極擴大新產品，其中電源本業部分，公司鎖定電動車市場，目前已與日系、美系車廠合作開發中，供應車內啟動、充電、分流系統，預計明年底至後年陸續進入量產挹注業績。

在燃料電池部分，康舒主要做大型燃料電池發電機，隨著主要客戶於全球各國布建發電系統，對康舒營運貢獻逐年攀升，今年燃料電池營收約8億元，如果不缺料，明年營收貢獻將再攀高。

在航太部分，康舒科技已成功躋身為美系大廠低軌道衛星供應商，成為低軌道衛星家用接受器電源產品及地面接收站高瓦數電源產品主力供應商，順利卡位6G發展的關鍵電源技術，其中家用接受器電源產品已於10月開始出貨，蕭秀宇表示，目前公司為美系大廠主要供應商，佔比逾50%，而公司亦與另一家美系客戶共同開發低軌道衛星產品，預估明年下半年會有新產品，預估明年低軌道衛星產品佔營收比重將低於5%，年營收貢獻約6億元。

在智慧家庭方面，康舒也拿下原本於資料中心就合作密切的美系客戶的智慧音箱電源大單，這也是未來業績成長動能。

在綠電部分，康舒經過3年耕耘，成果也開始顯現，其中太陽能發電案場部分，康舒科技加速布局，廣納案場，擴大市佔率，目標定為台灣最大滯洪池水面型電廠投資商，而目前累計已得標(含建置中及營運中)總發電量已逾110MW，並完成智慧化能源後台管理平台系統(Hi Sunny)，以持續優化旗下各案場，提升發電效率。

在電表及智慧電網部分，這是康舒近幾年成長最快的部分，今年相關營收達8億元，除了既有的電表標案穩定出貨外，康舒將與外部技術團隊合作，以做到智慧能源聚合調度為目標。

產品組合優化，康舒科技第3季合併營收攀高至18.7%，年增3.64個百分點，單季稅後盈餘為3.46億元，單季每股盈餘為0.67元，累計前3季稅後盈餘為14.31億元，每股盈餘2.77元。

在產能部分，康舒科技擴建台灣廠區產能，預定2021年完成之「金蛋」計畫」投資新台幣25億元，並再加碼投資新台幣46億元於預定2024年完成之「風華再現」計畫，在菲律賓部分，康舒亦已買了一個新廠，預計新冠肺炎疫情緩和後，加速布建新產線，以因應客戶需求。

(時報資訊)