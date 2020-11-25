第一屆「幸福農村金推獎」競賽，歷經195家農會競爭選拔，高雄市美濃區農會在青年農民產業輔導、青少年發展、農村婦女培力及高齡者照顧四大項目表現傑出，榮獲此獎殊榮。

有農推界奧斯卡獎項之稱的「幸福農村金推獎」，是檢核各縣市農會辦理的青年農民產業輔導等四大項成效進行評選。美濃區農會從產業出發成立五大專區，契作美濃米、發展白玉蘿蔔體驗活動及紅豆產業，穩定農村經濟外並發展農遊體驗，讓農村青少年及消費者認識在地農產，促進地產地消。

美濃農會另在青農輔導上發展新產銷模式，透過橙蜜香番茄、設施農業等輔導與補助，成立「農書院」建立在地技術專家人才庫，拓展行銷通路，吸引青農返鄉務農。

農會更推廣友善環境資材，結合休閒農業經營，成立白玉蘿蔔及好豆股東會，讓在地高齡者、青少年、婦女及青農全體總動員共同經營，提升消費者對於美濃區在地農產業的認知與支持，促進在地農村經濟發展，帶動農村新經濟。

此外，服務至今42年的路竹區農會推廣主任兼家政指導員王碧華，透過獨創的「婆媽式無微不至」照顧法，榮獲108年度農委會第一屆十大綠色照顧獎，讓區內高齡者提到她的名字便讚不絕口。

(中時 )