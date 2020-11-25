正修科大名譽教授黃清山、亞洲最大不織布與面膜製造商南六公司董事長黃清山捐贈245萬元給正修科大當作弱勢學生獎助學金，校長龔瑞璋前往南六公司致贈感謝牌，感謝黃清山對正修弱勢學生的關心。

黃清山出身台南六甲小農之家，從工廠基層做起，憑藉對市場的敏銳判斷，加上事業經營不斷轉型，在他不屈不撓堅持下，從瓦斯爐墊第一強到菜瓜布大王、不織布大王越做越穩，讓南六企業公司成為亞洲最大不織布與面膜製造商，企業版圖橫跨東南亞，獲哈佛商業評論選為2020台灣CEO100強。

20多年前成立慈善基金會後，黃清山發揮大愛精神回饋鄉里，每年捐助偏鄉低收入戶超過千萬元，並長期捐款協助學校弱勢家庭學生使其安心就學。

黃清山很關心正修科大弱勢生的就學與生活，特捐贈245萬元作為弱勢學生獎助學金，龔瑞璋對黃清山事業有成回饋學校的善舉深表肯定。

黃清山勉勵年輕人，要有吃苦耐勞的精神，一步一腳印腳踏實地勤奮向學，勇於面對問題並解決問題，努力學得一技之長，畢業後順利與企業接軌。

正修產學專班學生更前往南六公司實作學習，落實「做中學、學中做」技職精神，畢業後順利進入職場。

(中時 )