高教工會及台灣私校工會今天發布新聞搞指中國醫藥大學C教師提升等被否決，之後兩次提訴願，校方都輸，揭露教師升等沈痾。對此，中國醫大也發表聲明回應，訴願決定是請學校再補送1位委員審查，目前C師的升等案還在辦理中，結果尚未出爐。

高教工會表示，任職於中國醫藥大學的C教師，107學年提出升等為正教授之申請。歷經教評會初審通過，送予6位外審委員審查學術表現。其中，4位評分勾選「前11％～25％」（優）、2位評分勾選「前26％～50％」（良），推薦升等。

然而，因中國醫當時未明確規定多少位外審委員勾選何等第為通過，升等案送入校教評會後，即由校教評會委員對外審結果進行「綜合性審議」，以投票否決外審結果，決定升等案未通過。

C教師認為教評會恣意推翻外審委員決定，並不合理，所以向教育部訴願會提出訴願。在今年2月，教育部訴願會以中國醫過去升等辦法缺乏明確標準，認可C教師訴願有理由，確定中國醫辦理教師升等違法。

但中國醫未依照訴願結果辦理，反而是要求原6位外審委員「重新評分」，結果因其中一位委員主張「迴避」，中國醫就又以外審委員未達6名評分，決定升等未通過。C教師再提訴願，教育部訴願會10月底認定中國醫違規。

中國醫大表示，C教師的升等，是因未達2／3以上外審委員認為通過，校方尊重該外審結果。訴願決定並未否定6位外審委員確認審查結果之程序正當性。因外審委員迴避以致審查人數不足6名，訴願決定是請學校再補送1位委員審查，他們正在辦理中。

中國醫大表示，尊重行政救濟制度，也尊重教師升等之外審結果；但在外審結果尚未全部回復、升等結果尚未確定前，實不容任何人透過媒體混淆事實，影響教師升等結果。

(中時 )