草屯垃圾掩埋場堆置5萬公噸垃圾，滅火難度高。（南投縣環保局提供／廖志晃南投傳真）

草屯垃圾掩埋場火災，連日悶燒，環保局利用空拍機搭載紅外線熱顯像儀，偵測高溫熱點，再通報指揮地面挖土機翻堆、消防人員灌水，以注射方式燒熄火苗，有如聯兵營作戰，也創下科技滅火紀錄。

環保局的紅外線熱顯像儀，原本是用於偵測工業區鍋爐排放空氣汙染源，無論日夜都可以使用，讓違法排放的廠商無所遁形。

南投縣環保局長方信雄指出，由於草屯垃圾 埋場堆置的垃圾高達5萬公噸，底部還在悶燒，人員無法靠近觀測，也找不到熱點，到了晚上更猶如「盲劍客」！

因此，環保局以空拍機搭載紅外線熱顯像儀，在垃圾場空中監測，3D立體影像解析度極佳，不僅顯示高溫區塊，連溫度都一目了然；偵測到熱點後，再通報現場的挖土機進行翻堆，消防人員灌水降溫，讓滅火工作事半功倍。

方信雄指出，消防人員連日滅火非常辛苦，使用紅外線熱顯像儀偵測即時通報，針對熱點灌水，可以減輕消防人員工作負擔；而且，環保署和消防局人員，都覺得這項科技設備，有助於大範圍的火災現場偵測，建議消防局應該購置這項設備。

方信雄表示，目前，草屯垃圾掩埋場的溫度約40℃，現場已經架設水線，定時進行噴水，工作人員預計27日就可以撤離。

(中時 )