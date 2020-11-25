東尼·布林肯（Antony Blinken）。（取自路透社）

美國全國廣播公司（NBC）新聞網站24日刊登華盛頓智庫「國防重點」（Defense Priorities）研究員哈納尼亞（Richard Hanania）文章《美國外交政策將由中國決定，而不是拜登挑選的布林肯和沙利文》，內容指出，未來美國外交政策將由大陸決定，而不是拜登挑選的布林肯和沙利文，美國將發現自己在國際事務中發揮的主導作用有所減弱，原因並非大選結果，而是地緣政治和經濟現實正迫使華盛頓當局走上這條道路，而其主要原因是大陸的崛起​​。

該文稱，拜登在競選活動中多次批評川普的對外政策，並承諾未來將透過改變行動路線來保證美國的國際地位，他將提名他在外交事務上的長期助手、前副國務卿安東尼·布林肯（Antony Blinken）擔任新政府國務卿，並挑選傑克·沙利文（Jake Sullivan）出任白宮國家安全顧問。布林肯和沙利文屬美國民主黨主流陣營，對於合作持開放態度，更傾向於與盟友友好合作。而傳統觀點和《紐約時報》等媒體認為，拜登上任後將終結川普時期推崇「美國優先」的孤立主義政策，將回歸歐巴馬時代，重回與全球合作的美國大佬。

該文指出，未來幾年，美國將發現自己在國際事務中的主導地位有所下降，而這並不是因為這次或上次大選結果，而是地緣政治和經濟現實正迫使華盛頓走上這條道路，其中主要是大陸的崛起​​。1990年，美國GDP是大陸的17倍，而根據不同衡量標準，大陸可能在未來10年左右超過美國，華盛頓的「鷹派」和「鴿派」該如何應對這一問題展開了辯論，無論哪一方獲勝，「想將美國的實力維持在同一水平都是幻想」。

對於中日韓關係，該文稱，美國已經對韓國和菲律賓等盟友感到憤怒，因為它們更願意與中方和平共處，而不是意圖制衡，未來，這種挫敗感還會增加。11月中旬，大陸、韓國、日本和澳大利亞等15國剛剛簽署了佔據全球GDP總量約三分之一的區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP），RCEP將塑造未來幾十年的全球政治格局，鞏固北京「作為亞太地區中心的天然地位」。

與此同時，在美國盟友的範圍之外，也可以感受到大陸日益增長的實力和影響力，比如，美國過去一直是「中東霸主」，但現在，美國孤立伊朗的施壓策略受到了中伊關係限制。

大陸的崛起創造了新的經濟和地緣政治現狀，這些都是不能被抹去的事實，未來幾年，美國領導人將必須認識到，單方面孤立的流氓政權時代已經結束，東亞的未來的發展將取決於大陸而非美國。不過，而最危險的地方在於，若美國拒絕接受這樣的現實，還去奉行維持美國霸權，只會導致嚴重貿易爭端甚至戰爭的政策。

(中時 )