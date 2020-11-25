羅芙洛在1985年和楊紫瓊在電影《皇家師姐》合作，引起超高討論度。(圖/ 摘自IG)

香港電影盛產武打動作片，打造出許多知名武打巨星，像是成龍、李連杰和甄子丹，也有一些巾幗不讓鬚眉，如楊紫瓊、惠英紅和楊麗菁等，在1980年代還有一名來自美國的女演員羅芙洛（Cynthia Ann Christine Rothrock）；今年已63歲的羅芙洛回美國後當一名武術教練，不久前曬出全裸照，身材維持得相當好。

羅芙洛在當演員前是一名女武術家，擅長多種武術，擁有多達7個黑帶，在武術界相當有名；踏入戲劇圈之後，多拍攝武打電影，其中最有名的就是她在1985年，和楊紫瓊在電影《皇家師姐》合作，引起超高討論度；在該電影掀起武打片熱潮後，羅芙洛又留在香港拍了7部電影，和許多現今武打巨星「交手過」，像是洪金寶、成龍等，令觀眾印象深刻。

今年已63歲的羅芙洛回美國後當一名武術教練，不久前曬出全裸照，身材維持得相當好。(圖/ 摘自羅芙洛IG)

1993年後羅芙洛離開香港，回美國拍戲，也當起武術教練；今年63歲的她依舊身手敏捷，現階段繼續當教練外，也在加州有一間武術工作室。羅芙洛也經常在IG更新動態，分享健身、習武等運動照，不久前還大方曬出在泳池的全裸照，儘管只有露出背部，但曲線完全看不出是超過60歲的人，保養得宜。

羅芙洛在香港的第一部電影就是和楊紫瓊合作《皇家師姐》，矯健身手不比楊紫瓊差；後來像是《霸王花》、《富貴列車》都能看到羅芙洛，雖然她不是主角，但她一出現總能引起觀眾討論，人氣相當旺。

(中時新聞網)