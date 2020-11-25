黑面琵鷺頻頻現身雲林縣口湖鄉成龍溼地，地方盼打造黑面琵鷺保護區。（觀樹教育基金會提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣口湖鄉成龍溼地去年7月列為國家重要溼地，為了永續保護雲林海岸生態地景，雲林縣政府今年完成「成龍溼地保育利用計畫草案」，地方民眾認為近幾年黑面琵鷺頻頻現身成龍溼地，本月初記錄數量達48隻，建議列為黑面琵鷺保護區。

雲林縣政府針對成龍溼地列為國家重要溼地，1年多來採納各方意見，上個月28日上網公開展覽「成龍重要溼地保育利用計畫草案」1個月，希望藉由廣徵民意讓計畫更為完善。

計畫草案指出，成龍溼地自2009年起，由林務局以「生態休耕」方式保留溼地，並與觀樹教育基金會展開「成龍溼地社區學習參與計畫」，每年舉辦「成龍溼地國際環境藝術節」邀請國際藝術家與居民共同創作，成為地層下陷區域從劣勢翻轉為優勢的首例。

觀樹教育基金會主任郭淑貞表示，成龍溼地原為農田，因地層下陷與颱風侵襲泡在海水中成為廢耕地，經過11年經營，已成為台灣西南沿海重要的生態熱點，吸引黑面琵鷺等118種鳥類棲息，本月初記錄到黑面琵鷺的數量即達48隻。

根據黑面琵鷺保育學會資料顯示，成龍溼地在2014年1月18日第1次記錄到3隻黑面琵鷺，至2018年1月17日有高達59隻的紀錄，其數量明顯以倍速成長。

社區居民說，林務局為了持續保育成龍溼地周邊重要候鳥棲息地，去年決定擴大「生態休耕」承租面積，大家也希望藉此吸引更多黑面琵鷺造訪，在雲林沿海打造1處黑面琵鷺保護區。

(中時 )