櫃買中心25日表示，森崴能源（6806）已在25日送件申請登錄興櫃股票，產業別是其他業。

根據櫃買中心資料顯示，森崴能源成立於民國96年4月間，董事長為郭台強，主要經營業務是能源開發工程服務、電廠維運（設備維修）太陽能發電廠節能、儲能服務工程等全方位專業能源服務等，送件時資本額為10億元。森崴能源去（108）年業績，營收4億5,296萬元，稅前盈餘2,674萬元，每股盈餘1.39元

(工商 )