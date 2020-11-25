森崴能源 25日申請登錄興櫃股票 17:492020/11/25 工商 林燦澤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 櫃買中心25日表示，森崴能源（6806）已在25日送件申請登錄興櫃股票，產業別是其他業。 根據櫃買中心資料顯示，森崴能源成立於民國96年4月間，董事長為郭台強，主要經營業務是能源開發工程服務、電廠維運（設備維修）太陽能發電廠節能、儲能服務工程等全方位專業能源服務等，送件時資本額為10億元。森崴能源去（108）年業績，營收4億5,296萬元，稅前盈餘2,674萬元，每股盈餘1.39元 (工商 ) #森崴能源 #櫃買中心 #申請登錄興櫃 #日送件申請登錄興櫃 #產業別 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 明倫社宅申租開跑 歡迎申請 14:032020/11/25 區域情報-台北 麥味登轉上櫃 揚秦26日起競拍 底價48元 15:492020/11/25 財經 櫃買中心、勤業眾信及第一金證 25日合辦「上櫃宣導說明會」 18:322020/11/25 財經 《金融股》富邦金Q3底總資產與淨值 雙創新高 15:272020/11/25 財經 大樹、SUGI藥局攜手 共創台日健康照護新商機 15:062020/11/25 財經 三井台中港OUTLET PARK二期建照通過 拼2021開幕 12:392020/11/25 生活 《興櫃股》揚秦12月16日轉上櫃 明起底價48元競拍 16:142020/11/25 財經 富邦金控2020年前三季每股盈餘6.38元總資產與淨值雙創新高 14:452020/11/25 財經 八貫蜜月強強滾 6檔新兵很吸睛 04:102020/11/25 證券．權證 三井台中港OUTLET二期動工！預期新增50櫃、2022年開幕 18:492020/11/25 財經 財經熱門新聞 會死人！租屋族小心 這4種危險房型不要租 - 財經 這位大老闆話不多 竟蹦出驚人語！謝金河讚爆 - 財經 去全聯僅花56元買吐司、火龍果 幸運兒喜獲發票千萬大獎 - 財經 劍指特斯拉？ 華為使出殺手鐧 再建言下場曝光 - 要聞 高雄萬豪年底開業 房價戰開打 - 財經焦點 - 中國時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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