鴻海（2317）董事長劉揚偉25日受邀參加5G啟動產業智慧轉型論壇，分享5G對電子業影響的看法，強調布局5G，鴻海做了很多努力，包括參與5G標準的制訂、推出許多開放標準的產品，也與遠傳展開合作，在5G標準必要專利技術領域中，鴻海集團已宣告的就有1,465案，在全球排名第9。

但對即將浮現的5G商機，劉揚偉看法和別人不同，他強調，5G未來的競爭不是網路服務的競爭，而是提供滿足生活需求服務的合作與競爭，如何更有效的推出新應用，新服務才具意義。

不光是鴻海忙著布局5G，連威州的布局也和5G沾上邊，劉揚偉指出，目前威州除了生產呼吸器、口罩之外，也導入了伺服器生產，劉揚偉直言，伺服器可能適合在那個地方生產，也不排除網通電信、O-RAN等相關應用產品也會成為威州著墨的產品。

至於鴻海未來會不會直接切入電信設備端的應用？劉揚偉強調，鴻海的經營理念就是不會去跟自家的客戶做競爭，未來的布局也會在不跟自家客戶競爭的前提下去做相關的考量。

除了談新布局，劉揚偉在會後受訪時也不忘為公司股價抱屈，直言「鴻海公司的股票我覺得是被低估了」，不僅PB（股價淨值比＆本益比）小於1，比BookValue（帳面價值）還要小，連PE（本益比）也小於同業，「是有點為我們股東抱不平」。不過，劉揚偉也不忘為團隊打氣，強調「鴻海管理團隊還是需要再努力，讓投資大眾能夠安心」。

(工商 )