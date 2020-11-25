國防部近日預告修正「體位區分標準」第2條規定附件，將免役身高自157公分下修至154公分，至於視力部分，最佳矯正視力未達0.6者才達免役資格。此修正草案將公告至明年1月22日，藉此廣蒐各界意見。

根據「體位區分標準」規定，達適服役年齡的男子，若身高196公分以上、157公分以下者免役。新規將則是將免役身高下修至154公分，除非BMI（身體質量指數）未滿16.5或大於35才得以免役。

視力部分，依現行規定，若一眼矯正視力0.1以下、一眼散瞳後驗光度數逾11屈光度，以及兩眼散瞳後驗光度數相差5屈光度者可免役。新規則是一眼散瞳後驗光度數逾11屈光度，以及兩眼散瞳後驗光度數相差5屈光度者，還須有「最佳矯正視力未達0.6」條件者，才可以免役。

此外，替代役的BMI值上限自31.5上修至35，不過常備役體位的BMI值範圍，新規仍維持17至31，

國防部說明，修正「體位區分標準」的原因，是國防部與內政部於1974年6月19日會銜訂定發布，歷經16次修正，最近一次於2018年8月16日修正發布。鑑因現今作戰型態改變，視力、BMI值及身高已非服兵役限制條件，基於兵役公平原則，因此修正此標準第2條附件。

(中時 )