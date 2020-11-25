曾任國大代表的78歲中佳電力董事長、客運大老王應傑，今(25日)被週刊報導已走出第三任妻子陳淑娟癌逝傷痛，與小24歲美魔女名媛胡寶莉熱戀中。王應傑喜迎第四春的消息，也讓他淡出演藝圈多年的前主播女兒王怡仁再度躍上新聞版面。有傳當年王怡仁與藝人小鐘分手，就是因為爸爸王應傑的反對。

王應傑與第二任妻子所生的前主播女兒王怡仁，2012年嫁給鞋業小開張育漢，婚後育有2子1女，同時也逐漸淡出演藝圈，專心在家相夫教子。然而王怡仁最有名的一段戀情，就是秘戀小鐘1年半。

王應傑與王怡仁父女感情好。(本報系資料照)

名媛胡寶莉。(本報系資料照)

不過當時王應傑就被媒體報導，對女兒這段戀情相當反對，認為小鐘條件差王怡仁太多，「至少也要研究所畢業、出身好、父母是專業經理人。」後來王應傑曾在節目中澄清，自己沒有不喜歡小鐘，而是希望女兒找到一個「真正能夠愛她，她也愛的人」，也不一定是要豪門，而是要在專業領域能出人頭地的人。

王應傑更喊冤是媒體誤會他意思，稱讚小鐘很優秀，也在自己的專業領域有一番成就，坦言身為爸爸，總是希望自己的寶貝女兒能找到一個門當戶對的人，認為女兒可以找到更優秀的人。

對此，王怡仁則笑說：「除非出現一個復刻版的王應傑，不然他都覺得這個不行。」也透露自己對爸爸的話就是聽聽就好，感情事還是照自己心意走。然而小鐘在與王怡仁分手多年後，也終於在2009年鬆口分手內幕，坦言分手原因是他已屆適婚年齡想成家，但王怡仁年輕還想繼續拚事業，因此和平分手。

(中時新聞網)