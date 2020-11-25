新冠肺炎疫情去年底爆發，台灣的防疫成績令各國有目共睹。為肯定健保署在抗疫上的貢獻，行政院長蘇貞昌今頒發政府機關國家永續發展獎，肯定健保署過去幾年來超前部署，建置「健保雲端資訊查詢系統」及「健康存摺」系統，透過醫療資訊科技防疫策略及保護國人同胞健康所做的貢獻。

「國家永續發展獎」由行政院國家永續發展委員會舉辦，表揚推動永續發展績效卓越單位，期許落實永續發展在地化及生活化目標，實現國家願景。今日的頒獎活動，由健保署長李伯璋代表健保署接下獎項。

今年因新冠肺炎爆發，全球籠罩染疫風險，更對各國的醫療、經濟及社會民生造成巨大衝擊，健保署配合中央疫情指揮中心的指示，與各界攜手共同抗疫，利用健保卡系統與「健保雲端資訊查詢系統」，讓第一線醫師即時掌握病人資訊，瞭解病人的TOCC，包括旅遊史(Travel)、職業別(Occupation)、接觸史(contact)及有無群聚(Cluster)等，有效防堵疫情帶來的威脅及衝擊，完成防疫超前部署。另外，「健康存摺」系統則提供民眾查詢，將民眾個人健康資料回饋給個人，落實健康知情權。

李伯璋表示，健保制度為我國全民共享之珍貴資源，健保署以「關懷弱勢，提升品質，健保永續，國際標竿」為願景，致力於提升民眾自身的健康素養，強化自我健康管理能力，達到聯合國永續發展核心目標「強化弱勢群體社會經濟安全照顧服務」及「確保健康生活及促進各年齡層的福祉」。

未來健保署會持續透過健保資料開放應用，整合醫療、用藥、檢驗檢查、預防保健等健康資料提供各領域為最大效益之利用，朝向「數位健康照護」(Digital Healthcare)的目標持續邁進，在兼顧資訊安全與效率平衡之際，使健保永續發展，創造智慧健康國家。

(中時 )