2020年因為全球疫情的關係，很多產業都受到影響，不少人也因此失去了工作或者收入大不如前，大部分的人都相當好奇，究竟在2020結束以前有沒有辦法轉運，改變現狀？搜狐號生肖命理專欄「卡哇伊」就發文指出3個生肖，有望在接下來的12月財運翻倍！

1.雞

從12月開始，屬雞的朋友不管做什麼事情都會相當順遂，事業也跟著達到高峰，所以只要好好努力工作，就能夠獲得相應的金錢收穫，而且他們受到極旺的財運加持，將可能有大筆的錢財進帳，明年年初肯定可以過個開心的新年！

2.馬

屬馬的朋友性格積極向上且活力充沛，一直以來都是直來直往的類型，不喜歡拐彎抹角，因此受到不少人的賞識；從12月開始，屬馬的朋友運勢大幅提升，除了財運驚人以外，外出時還有機會碰到貴人，幫助各方面都能夠順利進行。

3.鼠

生肖屬鼠的朋友從小就被福氣包圍，一生基本上可以說是平順度過，沒有太多的大風大浪，遇到困難也都可以輕鬆化解；12月以後，屬鼠的朋友霉運將會消失，運勢跟著有所提升，再加上有貴人相助，事業上有可能取得階段性的成績，還有升官發財的機遇，千萬不能錯過！

(中時新聞網)