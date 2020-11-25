陳時中今拍板下令，十二月一日起海外國人若無核酸檢測證明不得返國，被外界指有違憲疑慮，前衛生署長楊志良砲轟，返國是每一個中華民國國民的權利，無論國人在海外做了什麼事情，就算在犯下殺人、放火、強姦或貪污等罪嫌，都有權返國，沒想到現在就連一般的善良老百姓要回國都困難重重，真是讓人大開眼界。

衛福部日前宣布秋冬專案，明定自十二月一日起，海外國人若要返國都需檢附登機前三天的新冠病毒核酸檢測報告，陳時中今雖宣布配套條款，讓有奔喪、探視重病親屬、緊急就醫專案者可免受罰，以及從無法提供自費採檢服務的國家返台者可免除外，其餘人士若非經指揮中心專案許可，返台都要檢附核酸檢測證明。

對此，前衛生署長楊志良感到相當不可思議，他表示全世界沒有一個國家會禁止國人返國，「不管他做什麼事情，就算是犯人都可以返國，然後接受我國法律的審判，這是所有中華民國國民的基本權利。」

楊志良擔憂，往後返台都需附核酸檢測報告，會讓許多滯外經濟弱勢者無法回家，特別是留學生，他解釋，依照傳染病防治法，法定傳染病基於防疫需求，是可以限制國人的人身自由，並實施強制就醫，但沒有一條法規定，海外國人基於防疫理由不能回國。

楊志良說，若是基於公共利益，針對沒錢做檢測的國人可以強制實施十四天的居家檢疫，以及強制採檢確認是否染有新冠病毒，若是要禁止沒有檢驗報告的國人返國，那乾脆回到解嚴前的黑名單制度，把不乖乖服從檢疫措施的國人都禁止入境。

楊志良建議，禁止無檢驗證明國人返台必需要於法有據，那怕是向萊豬一樣透過行政命令施行都可以，但最好的方法還是用鼓勵的方式，例如給予取得新冠病毒陰性證明的國人適度檢疫期減免措施，甚至是免隔離等，「否則我既然返台都要十四天的檢疫期，那要檢驗證明做什麼？」

(中時 )