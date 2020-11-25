街口支付瞄準歲末最後一波購物熱潮、搶攻雙12，首創年度最大檔購物盛典 – 「街口購物節」終於即將登場。街口支付作為商戶最佳的合作夥伴，不同於一般由電商平台發起的購物節，首次由電子支付主導，整合線上與線下實體通路的優勢，聯手含括3C科技、運動、家居用品、服飾鞋包、美妝保養、餐飲美食等百大品牌與街邊店家，為用戶打造專屬的雙12購物嘉年華。

街口支付也精心設計遊戲化的互動介面與積分賽制獎勵活躍用戶、疊加街口券優惠、搭配滿額贈活動．以多重優惠讓用戶盡情享受買多賺多的樂趣，勢必再創交易新高、交易金額翻倍成長。

街口電子支付董事長胡亦嘉表示：「街口支付這幾年來努力建造的街口生態圈已逐漸成形、APP深受消費者喜愛，也和商戶建立了深厚合作關係。除了支付之外，街口也逐步將自己打造成線上線下結合的消費平台。」

胡亦嘉表示，今年新推出的街口券，讓民眾體驗優惠券與電子支付結合所帶來的便利，也締造多起成功的案例，進而延伸出街口購物節，結合線上線下商戶的優勢，發揮合作綜效，讓用戶購物更精準划算，參加的合作品牌也能獲得更多品牌曝光與銷售優勢。我們相信這只是一個起步，期望打造出台灣自己大規模的購物節。

(中時 )