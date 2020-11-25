2020嘉義市國際大型石猴雕刻創作營活動在舊菸葉廠舉辦。（嘉義市政府提供）

嘉義市舊菸葉廠2019年登錄為歷史建築，預定轉型開發為影視音體驗基地，但議員張秀華25日質詢督促市府加速開發活化，文化局長盧怡君表示，影視音體驗基地將於明年2月完工，目前拍攝取景採預約制。

張秀華指出，舊菸葉廠2019年獲文化部補助639萬元，市府自籌600萬元，共1239萬元開發禮堂作為影視音體驗基地，全年開放電影、電視、攝影等拍攝申請，但今年僅51人申請使用，效益不彰。

張秀華說，以台北市信義區松菸文創園區為例，嘉義市舊菸葉廠可用2棟建築物，作為青創基地，第10、11號倉庫規畫圖書總館，創作新觀光鏈結與產業聚落，成為市立美術館以外的第2個新亮點。

盧怡君表示，文化局爭取到文化部「影視音基地園區」計畫補助，進行全區電力系統埋設及禮堂1、2樓修繕，作為嘉義市影視音體驗基地，預計2021年2月完工，目前全區開放供劇組取景，此外，為加速場域活化，非歷史建築的第10、11號倉庫，朝青年創新共創基地規畫。

市府表示，舊菸葉廠去年登錄為歷史建築，第1至5號倉庫、製材工廠、鍋爐室、浴室、複薰室、半地下哨所、水塔等處都同樣登錄為歷史建築。

文化局補充說明，舊菸葉廠全區3點多公頃，類似嘉義文創園區，全區修繕經費相當高，目前圖書總館案已預定機6用地，且正執行先期規畫及都市計畫變更。

(中時 )