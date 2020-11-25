農委會今25日宣布嘉南地區110年第一期稻作停灌，嘉義縣受影響面積近8000公頃，縣府農業處指停灌水涉及的產業層面太廣，近期蒐集各界意見後，會極爭取其他的配套和補助，縣長翁章梁則希望農委會再考量因停灌而減損的農民收益及生活所需能再多爭取補償。

曾文-烏山頭水庫灌區停灌面積1萬9385公頃，嘉縣是水稻種植重要產區，一期作水稻栽植面積1萬8000多公頃，是全台第三大，產量占全台水稻糧食供給1成以上，本次停灌，嘉縣受影響面積達7951公頃，涵蓋10個鄉鎮。

縣長翁章梁則希望農委會再考量因停灌而減損的農民收益及生活所需能再多爭取補償。（呂妍庭攝）

翁章梁表示，農委會這次的停灌補償有考量到停灌對水稻栽植農民及上下游產業的影響，但停灌對於以種植水稻為主要收益的農民衝擊最大，更直接影響生計，希望農委會再考量因停灌而減損的農民收益及生活所需，再多爭取補償，另他也會積極爭取節水、省水設施5000萬元專案補助。

另針對因停灌造成農業相關產業的損害，翁章梁也請農委會再行審慎評估，考量應有的因應及補貼，協助農產業能穩定度過這次停灌的影響。縣府農業處說，因涉及產業層面太廣，近期會下鄉蒐集各界意見，向中央反映。

(中時 )