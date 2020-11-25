北市1名三線一星的分局長，9月時從甲地改調乙地分局，甲分局同仁合送了1個琉璃藝術品，上面並刻有「○○○分局長榮升紀念」，送給對方以表達祝賀，不料該名分局長卻嫌東西不實用，日前竟然詢問甲分局同仁，「可不可以改換成皮帶、鋼筆？我比較用得到。」讓甲分局十分傻眼，同仁議論紛紛。

據了解，該名分局長平時作風就頗有爭議，說好聽是作風仔細，說難聽就是愛計較，日前他榮調乙分局，同仁按照過去慣例，致贈紀念品表達祝賀，琉璃價格約為2000多元，禮輕情意重，過去許多分局長都曾收到這樣的物件。

同仁的一番心意，不料分局長收下後，日前竟向甲分局同仁表示，這個東西不太實用，他希望可以將禮品改換成皮帶、鋼筆之類，破天荒的要求，讓甲分局十分傻眼，基層議論表示：「上面都刻你的名字了，是要怎麼退？」、「這種要求我這輩子都沒聽過！」、「有史以來第一個這樣做的長官！」、「要皮帶不會自己去買嗎？」

據了解，該名分局長出奇的要求，甲分局只能以「廠商說沒辦法退」為由，最後委婉拒絕，但此事已在警界傳開，有不少人還笑著警告乙分局：「下次他走知道要送什麼了吧？」

(中時 )