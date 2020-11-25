薩塞克斯公爵夫人梅根（Meghan Markle）投書給紐約時報時，提到她在今年7月不幸流產，「失去了與哈利的第2個孩子」，她陳述了這段「難以承受的悲痛」。

哈利夫婦先前表示將放棄英國王室的身分，使得英國人普遍對他們不諒解，哈利夫婦的心理壓力可想而知。梅根還提到，今年7月又發生另一不幸的事，就是她流產了。

文章中她描述了當時的情況，當時正在換兒子的尿布，突然感到一陣劇烈疼痛。

她寫道：「我感到腹部抽筋，痛到我站不住，只能跌坐在地板上，但我仍哼著搖籃曲，希望我與兒子都能保持鎮定，此時我就知道，我正在失去第二胎。」

「幾小時後，我躺在醫院的床上，握著丈夫的手。我的頭倚在他的手上，一陣悲從中來，淚水浸濕了他指關節。在那一段時間，我一直凝視著冷白的牆壁，眼神呆滯，一直在想如何療傷。」

梅根也寫到，雖然家裡發生這樣的不幸，但她仍然在公眾場合保持較好的神色。 直到一名記者湯姆·布拉德比（Tom Bradby）的一次採訪，當時她與哈利前往南非旅行，布拉德比問「近來過得如何？」 梅根突然有感有發，她回答：「謝謝你的關心。已經很少有人問我最近好不好。」

梅根表示，2020年似乎充滿著失落和痛苦，許多人失去親人 ，包括Covid-19的疫情，還有喬治佛洛伊德事件、布倫娜·泰勒(Breonna Taylor)之死， 令很多人難過到崩潰的邊緣。

梅根說，她意識到，唯一的治愈悲傷方法是問自己「妳還好嗎？」，提醒自己要趕快振作起來。

(中時新聞網)