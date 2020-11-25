IC晶片卡讀卡機及POS設備商虹堡（5258）今年營運雖受疫情干擾，導致部分客戶出貨遞延，預估第四季營收年減一成。不過，展望明年，除了PCI換機潮可望顯現外，看好在經濟陸續解封下，公司全球布局效益將邁入收割期，以北美、歐洲地區成為兩大成長動能。

虹堡25日舉辦法說，董事長辛華熙表示，原先預期今年4月PCI PTS v3.x的產品會因為證書到期，帶動全球出現一波新的換機潮，但由於疫情影響，客戶推遲換機計畫，營運動能相對放緩，加上去年第四季基期較高，10月營收3.01億元，年減12.91％，11、12月則希望能將衰退幅度維持在一成左右。

針對未來營運動能，辛華熙認為，明年首季業績會比今年好，對北美、歐洲市場抱持樂觀成長態度，將是主要成長地區，而日本市場也將保持成長動能，但因基期墊高，增長幅度相對較小，拉美部分預期要到明年下半年才會有顯著布局提升。

此外，虹堡今年10月宣布取得歐洲零售點電子轉帳系統（EFTPOS）解決方案供應商Spire Payments的重要營業資產及相關業務，包括IP、人員、設備、通路及現有庫存產品，並成立英國及約旦子公司，期望致力提升服務品質，強化雙方與既有合作夥伴連結。

辛華熙指出，Spire Payments除了銷售硬體設備外，安裝及維修等服務營收占比達六成，過往平均每年營業額約1,200萬到1,600萬英鎊，換算約5億元新台幣，目前正在持續整合，預估明年第一季可望損益兩平，第二季起開始貢獻獲利，且主要銷往歐洲，產品單價較高，有助毛利率提升。

在經營策略上，虹堡會以英國為主，擴展北歐市場，提高歐洲毛利率，且接收Spire Payments客戶後，未來歐洲地區營收成長空間可期。並全面備妥銷售資源，期望掌握新冠疫苗問市成功後所帶來的市場強勁需求。據了解，目前多國地區的收單銀行程式開發已進入收尾階段，看好只要疫情警報解除，可望帶動出貨大幅成長。

(工商 )